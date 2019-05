Natuurpunt De Torenvalk neemt het op voor Agentschap Natuur en Bos in verband met geplande kap in Vagevuurbos Sam Vanacker

28 mei 2019

10u41 0 Wingene Natuurpunt De Torenvalk laat weten dat ze achter de beslissingen van het Agentschap Natuur en Bos staan. Daarmee reageert de natuurvereniging op de commotie die vorige week ontstond toen bekend raakte dat 11.000 bomen zouden gekapt worden in het Vagevuurbos in Wingene.

“We stellen vast dat er veel protestreacties komen betreffende het kappen van bomen in het Vagevuurbos. Maar het Agentschap voor Natuur en Bos staat al sinds de jaren negentig in voor het beheer van het gebied en levert prima werk. Het bos is geëvolueerd van een volledig afgesloten jachtterrein met veel monotone naaldbomen naar een vrij toegankelijk en mooi gevarieerd bosgebied. Door het gevoerde beheer is de biodiversiteit er toegenomen en is het Vagevuurbos een pareltje in een zeer natuurarme streek”, aldus Danny Depauw en Noël Lievrouw van De Torenvalk.

Communicatie

“We betreuren dan ook dat via sociale media en pers het Agentschap voor Natuur en Bos en het beheer van het Vagevuurbos in diskrediet gebracht worden. We vertrouwen het ANB en steunen het beheer ten volle. Wel lijkt het ons belangrijk dat er bij dergelijke grote ingrepen in het bos goed gecommuniceerd wordt.”

Enkele ongeruste inwoners sloegen vorige dinsdag alarm nadat er markeringen opdoken op verschillende bomen in de Vagevuurbossen. Bleek dat er liefst 11.000 bomen zouden worden gekapt, waarna het gemeentebestuur liet weten dat ze van niets wisten. Ook zij maakten zich zorgen. Op een inderhaast bijeengeroepen vergadering adresseerden Klaar Meulebrouck en Frans Vannevel van ANB de zorgen.

“Het gaat om een reguliere uitdunning van het bosbestand zoals vastgelegd in het beheersplan van 2007. Er worden niet zomaar bomen gekapt. Het gaat om het vervangen van uitheemse soorten door inheemse. De ene beplanting verstikt de andere. Een boom heeft tot twintig meter rond zich nodig om uit te kunnen groeien tot een kolos. Als je een bos volledig laat dichtgroeien, stopt het bos net met groeien. Zo’n kap mag soms drastisch lijken, maar er schuilt wel degelijk een logica achter.”