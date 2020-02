Natuurpunt bouwt wilgenpoort aan sportpark De Zwaluw Sam Vanacker

28 februari 2020

11u33 1 Wingene Aan sportpark De Zwaluw in Zwevezele bouwen vrijwilligers van Natuurpunt De Torenvalk zaterdagvoormiddag in samenwerking met de milieudienst en de milieuraad van Wingene een wilgenpoort. Iedereen is welkom om te komen helpen.

Wilgenpoorten zijn de voorbije jaren aan een flinke opmars bezig. Het zijn groene, levende tunnels van onderling verbonden wilgentakken die vaak in de omgeving van speelpleintjes te vinden zijn. In Zwevezele wordt dat niet anders, want de nieuwe poort vormt straks de toegang tot de speelzone van het sportpark. De Torenvalk is er zaterdag aan de slag tussen 9 en 13 uur. Wie mee wil helpen, kan dat na een seintje op thijs.himpe@detorenvalk.be en neemt best een snoeischaar en een spade mee.