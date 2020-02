Na filmpje urban explorers in leegstaand Urpa-winkelcentrum: “al elke dag indringers” LSI

22 februari 2020

16u14

Bron: LSI 0 Wingene Nadat een groepje Nederlandse urban explorers vorige zondag een filmpje deelde van een bezoek aan het leegstaande Urpa-winkelcentrum in Zwevezele (Wingene) zijn bij de politie van de zone Regio Tielt al elke dag meldingen van nieuwsgierige indringers binnengelopen. “Ze riskeren één voor één een proces-verbaal”, waarschuwt commissaris Filip Feraux.

De urban explorers van Urbex Explore toonden in hun filmpje hoe ze rond doolden in het leegstaande winkelcentrum in het centrum van de Wingense deelgemeente. Tot hun grote verbazing troffen ze er ook nog heel wat ski- en sportmateriaal en schoenen aan. Dat heeft blijkbaar de nieuwsgierigheid van heel wat anderen aangewakkerd. “Gemiddeld liepen de hele week al 2 tot 3 meldingen bij de politie binnen van indringers”, weet Filip Feraux. “Ons wijkbureel ligt vlakbij. We konden al indringers vatten. Zij kregen een proces-verbaal aan de broek. In theorie gaat het over inbraak. We raadden ondertussen de eigenaars van het pand aan wat beter te beveiligen en verhoogden het politietoezicht in de buurt.”

Vrijdagnacht was het opnieuw prijs. De politie kon 5 jongeren uit Antwerpen, Rijkevorsel en Wervik klissen. Zij hadden één paar schoenen uit het winkelcentrum bij. De hulp van de brandweer werd ingeroepen om een gat in een glazen deur te dichten en extra te beveiligen. Veel zoden bracht het niet aan de dijk want zaterdagmiddag rond 12.50 uur was het de beurt aan enkele Nederlandse jongeren om binnen te dringen en tegen de lamp te lopen.