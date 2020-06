N-VA wil dat gemeente voedseloverschotten gaat verdelen onder mensen in armoede Sam Vanacker

22 juni 2020

12u23 0 Wingene De Wingense N-VA-afdeling stelt voor een regionaal voedselverdeelpunt in de gemeente op te richten. Volgens de oppositiepartij zouden voedseloverschotten zo verdeeld kunnen worden naar mensen in armoede. Het voorstel zal op de gemeenteraad van 29 juni worden behandeld.

Gemeenteraadslid Marie-Christine Vandendriessche wil dat Wingene een regionaal voedseldistributieplatform opricht naar het voorbeeld van Food Act 13, een platform dat al langer in de regio Kortrijk actief is. Daarbij worden de overschotten van onder andere grootwarenhuizen en veilingen samen gebracht en herverdeeld naar de verschillende verdeelpunten in de deelnemende gemeenten. “Ook in Wingene zou dan zo’n gemeentelijk verdeelpunt kunnen komen”, zegt Vandendriessche. “Het kan om een voedselbank, marktkraam of ontmoetingsplaats gaan. Binnen de stijgende armoedeproblematiek in Vlaanderen is het ethisch en ecologisch niet verantwoord voedsel te blijven verspillen. De coronacrisis toont ons dat dit een prangend probleem is. Met het verdeelpunt willen we de overschotten bij de mensen brengen die ze het meest nodig hebben.”

Bijkomend argument volgens Vandendriessche is dat er in Wingene geen voedselbank is. “Mensen uit Wingene zijn aangewezen op de voedselbanken van Pittem en Tielt. Onlangs nog werd de toelage van onze gemeente voor de voedselbank in Pittem verhoogd omdat de helft van de gebruikers uit Wingene afkomstig is. Die druk zouden we met een eigen verdeelpunt kunnen verlichten.”