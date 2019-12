N-VA verkoopt chocoladerepen om MUG-heli te steunen Sam Vanacker

03 december 2019

10u43 4 Wingene N-VA Wingene-Zwevezele doet weer mee aan De Warmste Week. Dit jaar verkopen de leden chocoladerepen op de markten van Wingene en Zwevezele ten voordele van de MUG-helikopter.

“De West-Vlaamse MUG-heli is van onschatbare waarde en heeft in onze gemeente al enkele keren het verschil gemaakt over leven en dood”, zegt fractieleider Pieter-Jan Verhoye. “De toekomst van de helikopter is nog altijd onzeker. Het is nog wachten op een financiële oplossing, dus voorlopig blijft de heli in de lucht door bijdrages van de provincie, gemeentes, sponsoring en giften. Wij willen ook ons steentje bijdragen.”

De gemeenteraadsleden en de bestuursleden van de afdeling staan op woensdag 18 december op de markt in Wingene en op zondag 22 december in Zwevezele, telkens vanaf 10.30 uur. Behalve tijdens de verkoopmomenten kunnen de chocoladerepen ook besteld worden op de website van N-VA Wingene-Zwevezele.