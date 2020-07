N-VA deelt streekbier uit aan iedereen die zaterdag leeuwenvlag uithangt Sam Vanacker

09 juli 2020

16u07 0 Wingene De N-VA van Wingene-Zwevezele trakteert iedereen die de Vlaamse Leeuwenvlag uithangt op zaterdag 11 juli op een flesje ‘Vlaamsche Leeuw’-streekbier.

Net als vorig jaar gaat de partij op de feestdag van de Vlaamse gemeenschap van deur tot deur met streekbier. “Vanaf ’s morgens vroeg gaan we op pad in alle straten in Wingene en Zwevezele. Elk huis waar de vlag uithangt, belonen we met een flesje tripel”, zegt fractieleider Pieter-Jan Verhoye. “Met de actie willen we als lokale afdeling de Vlaamse feestdag wat extra kleur geven en in de kijker zetten.”