N-VA breekt lans voor veiliger fietsenstallingen Sam Vanacker

25 februari 2020

17u34 0 Wingene Pieter-Jan Verhoye (N-VA) wil dat het gemeentebestuur de fietsenstallingen beter beveiligt. Het oppositieraadslid stelt concreet voor om fietskluizen te installeren in Wingene, al worden er volgens burgemeester Hendrik Verkest (CD&V) nu ook al extra inspanningen geleverd om fietsdiefstallen tegen te gaan.

Uit cijfers die Verhoye opvroeg bij de politie blijkt dat er tussen juli en september 2019 acht meldingen waren van fietsdiefstallen op het grondgebied van Wingene. In de voorbije vijf maanden kwamen er daar nog eens vijf bij. “Elke diefstal is er een te veel”, zegt Verhoye. “Naast de eerder aangekondigde aankoop van een tweede mobiele camera kunnen ook fietskluizen (afgesloten kisten die groot genoeg zijn om een volledige fiets te bevatten - nvdr.) een antwoord bieden.”

Fietsbeugels

Volgens de burgemeester zijn fietskluizen echter niet aan de orde. “Zulke kluizen zie je vooral in steden, op drukke carpoolparkings of aan grote stations waar veel mensen samen komen. Dergelijke maatregelen lijken me in Wingene nog niet echt nodig, maar wel hebben we sinds kort nieuwe fietsbeugels laten installeren aan de sporthal en op de markt. Met die beugels hoeven fietsers niet langer enkel hun voorwiel vast te maken. Daardoor zijn de nieuwe beugels een pak veiliger. Die nieuwe beugels kunnen op termijn nog uitgebreid worden.”