Motorrijder zwaargewond na botsing met auto VHS

07 augustus 2019

17u42 0

In de Lichterveldestraat in Zwevezele is woensdag rond 13 uur een motorrijder zwaargewond geraakt bij een ongeval. De 28-jarige motorrijder uit Wingene reed richting Lichtervelde en haalde een Opel Astra break in. De bestuurder van die wagen, een 31-jarige man uit Menen, sloeg op dat moment echter links af naar de oprit van het notariaat Vanbeylen-Reyntjens. De motorrijder kwam zwaar ten val. De MUG-heli kwam ter plaatse, maar de motorrijder werd uiteindelijk in een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De man verkeerde niet in levensgevaar. Door het ongeval was er beperkte verkeershinder in de Lichterveldestraat.