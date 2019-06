Motorrijder valt en komt tegen gevel terecht VHS

20 juni 2019

Een 36-jarige motorrijder uit Wingene raakte donderdag betrokken bij een ongeval in z’n eigen gemeente. Dat gebeurde toen de man om nog onbekende reden langs de Oude Bruggestraat, in het centrum dus, de controle over zijn stuur verloor. De motorrijder kwam ten val en belandde tegen de gevel van een woning. De man kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht.