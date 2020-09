Mooimakers Centrumschool beloond met cheque van 1.137 euro Sam Vanacker

21 september 2020

18u29 0 Wingene De kinderen, het oudercomité en het schoolteam van de Centrumschool van Wingene staken dit jaar erg flink de handen uit de mouwen om de omgeving van de school netjes te houden. Dankzij ‘Operatie Proper’, een initiatief van OVAM, Fost Plus en de VVSG kreeg de school voor hun inzet een beloning van 1.137 euro.

Via Operatie Proper worden scholen en verenigingen aangemoedigd om enerzijds hun terreinen proper te houden en anderzijds zelf na te denken over hoe zwerfvuil kan vermeden worden. De Centrumschool zet op nagenoeg alle vlakken in op duurzaamheid en netheid. Zo hielden de kleuters de tuin en de speelplaats proper, en de kinderen zorgden dat het zwerfvuil in de straten rond de school opgeruimd werd. Verder waren er ook themalessen rond zwerfvuil en het oudercomité stond in voor de verdeling van 500 herbruikbare drinkflessen voor de leerlingen. Traditioneel wordt ook aan de gemeentelijke zwerfvuilactie meegedaan, al kon dat dit jaar niet doorgaan. Juf Katrien Delodder (sedert 1 mei 2020 met pensioen) en Juf Lut Landuyt waren de juffen die het project hebben gelanceerd en ondersteund.