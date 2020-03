Molenland Feest afgelast Sam Vanacker

29 maart 2020

11u56 0 Wingene Aangezien de coronamaatregelen zeker al verlengd worden tot en met 19 april, wordt Molenland Feest 2020 afgelast. Organisator Radio Oost West laat weten dat aangekochte kaarten ingewisseld zullen kunnen worden voor de editie van 2021.

“Tot onze spijt kan Molenland Feest op zaterdag 18 april in Wingene niet plaatsvinden”, zegt Eric Verhenne van Radio Oost West. “Na overleg bleek het niet meer mogelijk om Molenland Feest naar een latere datum dit jaar te verplaatsen. Er wordt nu volop gewerkt aan een nieuwe editie in de loop van april 2021. We proberen ook de geplande artiesten (Sam Gooris, Eveline Cannoot en Herbert - nvdr.) op de nieuwe affiche te krijgen.”

“Aan wie al kaarten had voor het Molenland Feest 2020, vragen we deze te bewaren, om ze in te wisselen voor het Molenland Feest 2021. Wie niet in de mogelijkheid is om er bij te zijn op de nieuwe datum volgend jaar, kan rekenen op een terugbetaling. Deze omruiling of terugbetaling, is pas mogelijk nadat de toegangskaarten voor de nieuwe editie gedrukt zijn. Hoe dit praktisch zal verlopen, laten we later nog weten.”