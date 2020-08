Mobiele foodtruck met dessertjes en brood strijkt drie keer per maand neer aan sportcentrum Sam Vanacker

24 augustus 2020

12u00 5 Wingene Sinds kort kun je drie zondagen per maand de foodtruck van Twin Desserts vinden aan zwembad De Alk in Wingene. Kenny Perquy, zijn echtgenote Charlotte Lycke en haar tweelingzus Geraldine verkopen er desserts en sinds kort ook brood. “Evenementen of feesten zijn er niet, dus moesten we wel op zoek naar een alternatief”, zegt Kenny.

Charlotte (32), Geraldine (32) en Kenny (34) hielden pas in februari hun bedrijfje onder doopvont, maar moesten na amper een maand weer sluiten. “Mijn vrouw en schoonzus houden allebei van bakken, terwijl ik uit de evenementensector kom. We besloten onze passies te combineren en zijn in bijberoep gestart met Twin Desserts. We namen eigenlijk meteen een vliegende start. In februari stonden we op verschillende babyborrels en pensioenvieringen. Maar toen kwam corona.”

De drie jonge ondernemers bleven echter niet bij de pakken zitten. “Feesten zijn er nog altijd niet, dus moesten we op zoek naar een alternatief. We zijn te rade gegaan bij de burgemeester en kregen toestemming om elke zondagochtend - met uitzondering van de eerste zondag van de maand - aan het zwembad te staan. Taart, desserts en pannenkoeken zijn onze specialiteiten, maar aangezien een van de Wingense bakkers sinds kort niet meer open is op zondagvoormiddag, hebben we ons aanbod uitgebreid met croissants, chocoladekoeken en ambachtelijke stokbroden en pistolets.”