Michiel De Jaeger en Wencke Vanryckegem volgen Stijn Verkinderen op aan het roer van de Wingense wijkscholen Sam Vanacker

27 december 2019

12u21 2 Wingene Michiel De Jaeger (31) en Wencke Vanryckegem (41) volgen Stijn Verkinderen op als nieuwe directeurs van de drie Wingense wijkscholen Wildenburg, Sint-Jan en Sint-Elooi. Tieltenaar Michiel wordt administratief directeur van de drie scholen en de Wingense Wencke wordt pedagogisch directeur in Wildenburg.

De taken van Verkinderen worden verdeeld over het nieuwe directeursduo, dat al heel wat ervaring onder de gordel. Michiel geeft al tien jaar muziekles in de Wingense scholen en is ook in het Tieltse verenigingsleven en in de muziekacademie lang geen onbekende. Wencke staat al twintig jaar voor de klas in Wingene. Allebei kennen ze dus het reilen en zeilen van de scholen goed en allebei besloten ze om zich kandidaat te stellen voor de job van Stijn, die ondertussen voor Wingens parlementslid Brecht Warnez werkt. Als administratief directeur zal Michiel straks in alledrie de wijkscholen te zien zijn, terwijl Wencke uitsluitend in Wildenburg blijft.

“We beseffen allebei dat we grote schoenen te vullen hebben”, legt Michiel uit. “Sinds twee weken lopen we mee met Stijn en het is een beetje alsof we een berg moeten zien te beklimmen. En het moet snel gaan, want na de kerstvakantie staan we er alleen voor. Een voordeel is wel dat zowel Wildenburg als Sint-Jan nieuwe, goed draaiende scholen zijn. De verbouwingswerken in Sint-Elooi worden nog een uitdaging, maar die gaan we met plezier aan. Of ik het voor de klas staan niet ga missen? Ik hou van lesgeven en werk heel graag met kinderen”, zegt Michiel. “Daarom heb ik ook lang getwijfeld over mijn kandidatuur. Maar als je springt, dan moet je ook kunnen zwemmen.”