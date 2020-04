Meerderheid besmette bewoners en personeel Amphora genezen van corona LSI

23 april 2020

18u27

Bron: LSI 0 Wingene In rusthuis Amphora in Wingene zijn nog maar vier bewoners ziek door het coronavirus. Achttien van de twintig besmette personeelsleden zijn weer aan de slag. Wel zijn er negen bewoners overleden..

Het Wingense rusthuis werd al meteen bij het begin van de coronacrisis hard getroffen. Het aantal besmettingen liep snel op en klokte af op 40, bijna een kwart van de 150 bewoners. Besmette bewoners werden op aparte afdelingen ondergebracht en ook de zorgteams werden opgesplitst. Uiteindelijk werden alle personeelsleden en bewoners getest. “Daardoor hebben we de impact van het virus serieus kunnen inperken”, meent algemeen directeur Hans De Clerck. “Nu is de toestand weer stabiel. Nog één bewoner is serieus ziek en drie anderen zijn herstellende.”