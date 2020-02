Mazout op Ringbeek LSI

08 februari 2020

20u20

Bron: LSI 0 Wingene Ook zaterdag is nog altijd mazoutverontreiniging op de Ringbeek in Wingene vastgesteld. De brandweer van de zone Midwest zorgde op verschillende lokaties voor absorberende matten om de verspreiding tegen te gaan.

De eerste vaststellingen van mazout op de beek die via de Ruiseledesteenweg, Hoogweg, Noordakkerstraat en Hertsbergeveldstraat zowel in Tielt en Wingene stroomt dateren al van donderdag. In Tielt liep er bij iemand iets fout bij het reinigen van een oude mazouttank waardoor het goedje in het water terecht kwam. De mazout zorgde in de buurt van de Hoogweg ook voor een indringende geur.