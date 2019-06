Maria Ter Ruste zet poetsvrouwen in de bloemetjes Sam Vanacker

19 juni 2019

13u54 0 Wingene 23 medewerkers van het onderhoudsdienst en de logistieke dienst van woon- en zorgcentrum Maria Ter Ruste werden dinsdag in de bloemetjes gezet naar aanleiding van de Dag van de Schoonmaak op 20 juni. De dames kregen ook een ‘Savings Potential’-certificaat overhandigd.

“We zetten de medewerkers in de bloemetjes, niet alleen voor hun dagelijkse inzet maar ook voor hun inzet voor het milieu”, aldus directeur Wim Velghe. “Sinds de verhuis naar de nieuwbouw vorig jaar gebruiken we namelijk duurzame schoonmaakproducten. Zo verkleinen we onze ecologische voetafdruk en dragen we bij tot een propere maatschappij. Met dit certificaat worden de ‘resource savings’, dus onze ecologische besparingen, uitgedrukt in minder olieverbruik, minder plastiek en minder CO2-uitstoot.” Alle medewerkers kregen een fles Green Care-schoonmaakproduct en een microvezeldoek mee naar huis van leveranciers Werner & Merts en Salubris.