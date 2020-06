Maria blaast honderd kaarsjes uit in WZC Maria Ter Ruste Sam Vanacker

15 juni 2020

14u58 0 Wingene In wzc Maria Ter Ruste werd zondag de honderdste verjaardag van Maria Galloo gevierd. De geboren en getogen Zwevezeelse werd in de bloemetjes gezet door de directie van het woonzorgcentrum, door het gemeentebestuur en door haar familie.

Maria werd geboren op 14 juni 1920 in Zwevezele en trouwde in 1947 met wijlen Jerome Pincket. Ze kregen een zoon en runden samen een banketbakkerij. Het koppel bracht in die tijd ook jarenlang ijs aan huis in en rond Zwevezele, maar om gezondheidsredenen van Jerome hield de zaak ermee op. Jerome overleed onverwacht in 1974.

Goede gezondheid

Drie jaar later, op 57-jarige leeftijd, nam Maria haar intrek bij de zusters van Maria Ter Ruste. Ze werd er met open armen ontvangen. Ze hielp er in de keuken, stak een handje toe bij het poetsen en deed de boodschappen voor de zusters, tot lang nadat ze de kaap van tachtig jaar voorbij was. Begin dit jaar kregen Maria en haar familie een stevige klap te verwerken toen haar enige zoon Ivan overleed.

Ondanks haar gevorderde leeftijd is Maria echter nog in goede gezondheid. Ze is een trotse oma en heeft twee kleinkinderen en ondertussen ook vier achterkleinkinderen.