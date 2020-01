Man verbrand door steekvlam tijdens werken aan auto in garage VHS

04 januari 2020

21u59 18 Wingene In de Predikherenstraat in Wingene is zaterdagavond brand uitgebroken achter een huizenrij aan de radiotorens. Dat gebeurde toen een steekvlam ontstond bij werken aan een auto. Drie garages en de auto gingen in vlammen op. Een man liep brandwonden op.

Twee mensen waren zaterdag aan het werken aan een auto in een garage achter de rijwoningen aan de radiotorens. Rond 19 uur liep het verkeerd. De twee hadden even een spuitbus gebruikt en die viel plots om. Door de schok vloog de dop van de spuitbus, waardoor de inhoud onder grote druk naar buiten werd gestuwd. De ontvlambare stof kwam in aanraking met een gasvuurtje dat vlakbij stond. Er ontstond een steekvlam en daarna brand.

Ook auto uitgebrand

Een van de slachtoffers liep brandwonden op aan het hoofd en een van zijn armen. De man werd naar het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt overgebracht. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar kon niet verhinderen dat drie garages verloren gingen. Ook de auto is uitgebrand. Tijdens de bluswerken was er een tijdje geen doorgaand verkeer mogelijk in de Predikherenstraat.