Man scheurt tegen 215 kilometer per uur over snelweg en krijgt drie maanden rijverbod Siebe De Voogt

02 juli 2019

13u47 0 Wingene Een 28-jarige man uit Zwevezele heeft in de Brugse politierechtbank drie maanden rijverbod gekregen voor een snelheidsovertreding vorige zomer. A.T. reed met zijn BMW tegen 215 kilometer per uur over de snelweg.

Waarom de twintiger in augustus 2018 zo hard op het gaspedaal drukte, is niet duidelijk. Volgens zijn advocaat besloot hij daarna wel zijn wagen te verkopen. “Mijn cliënt kocht een break in de plaats. Hij besefte dat het zo niet verder kon.” De rechter had geen begrip voor de uitleg van A.T. “Zulke snelheidsovertredingen liggen niet aan de wagen, maar aan de bestuurder”, sneerde ze.

A.T. kreeg drie maanden rijverbod, waarvan twee met uitstel. Hij moet ook een boete van vierhonderd euro betalen en zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen. Ook moet hij slagen voor medische en psychologische proeven.