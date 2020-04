Man moet niet naar de cel nadat hij z’n ex bedreigde met de dood door te verwijzen naar moordende bodybuilder en kasteelmoord Siebe De Voogt

02 april 2020

12u10 0 Wingene Een 54-jarige man uit Bornem heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden gekregen voor het stalken van zijn ex-vriendin uit Wingene. In meerdere berichten naar de vrouw uitte B.F. doodsbedreigingen. Hij verwees daarbij naar enkele gekende moordzaken, zoals die tegen de moordende bodybuilder of de kasteelmoord.

Aan de relatie tussen B.F. en z’n toenmalige vriendin kwam eind 2017 een einde. Het was de vrouw die de beslissing nam om met hem te breken en dat kon de man volgens het parket niet verkroppen. Op 9 maart 2018 drong hij de tuin en het tuinhuis van haar woning binnen in Wingene. Zelf zegt B.F. daarover dat hij enkel zijn twee fietsen kwam ophalen. Bij een ander incident zou hij het slachtoffer dan weer bij de keel gegrepen hebben en tegen de grond gegooid. B.F. betwistte echter dat hij z’n ex slagen toebracht. Volgens het openbaar ministerie bestookte hij de vrouw op enkele maanden tijd met duizenden berichten, tot zelfs 100 per dag.

Kasteelmoord en bodybuilder

De man liet het daarbij niet na om haar ook met de dood te bedreigen. In de berichten verwees hij expliciet naar gekende moordzaken, zoals die rond de kasteelmoord of tegen de moordende bodybuilder. “Kijk eens wat die bodybuilder gedaan heeft”, stuurde hij onder meer. Tijdens zijn proces verklaarde B.F. dat hij absoluut nooit de bedoeling had om z’n ex-vriendin te vermoorden. De verwijzing naar de kasteelmoord kwam er volgens de man alleen maar omdat het slachtoffer dokter André Gyselbrecht kende. Het feit dat hij aan het lijntje gehouden werd door de vrouw was naar eigen zeggen z’n motief. “Het is gewoon vals van haar”, stelde B.F. “Ik heb haar woning nog verbouwd en vlak voor de breuk zijn we zelfs nog samen op reis gegaan.”

De rechter legde B.F. donderdagmorgen een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden op. Als hij zich de komende drie jaar laat begeleiden, onthoudt van alcoholmisbruik en een contactverbod met z'n ex respecteert, moet de man niet naar de gevangenis. Aan het slachtoffer kende de rechter een schadevergoeding van 1.250 euro toe.