Ledverlichting vroeger dan gepland geïnstalleerd in De Zwaluw Sam Vanacker

04 augustus 2020

15u52 0 Wingene In de oude verlichtingsarmaturen van sporthal De Zwaluw in Zwevezele zitten voortaan overal nieuwe ledlampen.

Eigenlijk was die vervanging pas in het najaar gepland, maar door de coronacrisis konden de werken vroeger dan gepland uitgevoerd worden door het team Interne Werken van de gemeente. Verschillende lampen gaven al langer te weinig licht en in het verleden waren er zelfs enkele kortsluitingen. In de bestaande armaturen werden de voorbije weken nieuwe ledlampen aangebracht, wat resulteert in meer licht en minder verbruik. De ledverlichting is overigens lang niet niet de enige energiezuinige investering deze legislatuur in Wingene. Eind vorig jaar kwamen er al 260 zonnepanelen op het dak van de Zwaluw, terwijl er ook op de daken van het Oude Gemeentehuis, zaal Damberd en jeugdhuis De Mutse al zonnepanelen liggen. Straks zijn ook nog De Wissel en het clubhuis van TC Aquila aan de beurt.