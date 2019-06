Landelijke Kinderopvang zoekt versterking Sam Vanacker

26 juni 2019

De kinderbegeleidsters van de Landelijke Kinderopvang in Wingene staan tijdens de zomermaanden elke werkdag paraat om kinderen tussen drie en twaalf jaar een fijne vakantietijd te bezorgen in Duimelootje en De Kinderclub.

Heel wat ouders schreven hun kinderen al in, al zijn er nog steeds bijna elke dag nog enkele plaatsjes beschikbaar. Daarnaast zijn de begeleidsters momenteel nog op zoek naar een nieuwe collega om het team te versterken. Inschrijven of solliciteren kan via LKWingene@landelijkekinderopvang.be.