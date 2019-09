Landbouwer gewond na aanval stier, brandweer drijft uitgebroken koeien terug in weide LSI

21 september 2019

19u42

Bron: LSI 0 Wingene Langs de Velddreef in Zwevezele (Wingene) zijn zaterdagnamiddag 40 koeien uit hun weide losgebroken. De landbouwer-eigenaar probeerde hen opnieuw bijeen te drijven maar raakte gewond aan het been toen hij door een agressieve stier werd aangevallen.

Rond 16u stelde de landbouwer vast dat de dieren hun weide verlaten hadden. Ze liepen over enkele honderden meters verspreid in andere weides en maïs. De landbouwer probeerde de dieren terug in hun weide te krijgen maar dat mislukte. Een agressieve stier verwondde hem zelfs aan het been. Hij moest naar het ziekenhuis overgebracht worden. De hulp van de brandweer Midwest werd dan maar ingeroepen om de koeien opnieuw samen te drijven. Een karweitje dat voor zeven manschappen van de brandweer toch ruim twee uur duurde. “Uiteindelijk konden we met hulp van buren voorzichtig de dieren samendrijven”, aldus Francis Theetaert van de brandweer Midwest. “Aanvankelijk dachten we dat een dierenarts de agressieve stier zou moeten verdoven maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. We konden de koeien in de weide tot slot in een opvangbak ook water geven want ze hadden dorst. We zullen de waterbevoorrading zondag opvolgen want een koe drinkt al gauw 20 tot 30 liter water per dag.”