Laatste fase voor werken in Beernemsteenweg Sam Vanacker

22 september 2020

12u10 0 Wingene Het heeft twee jaar werk en 9 miljoen euro gekost, maar de laatste fase van de heraanleg van de Beernemsteenweg in Wingene is aangebroken. Tegen eind november zal de volledige straat terug open zijn voor het verkeer.

Deze week is de aannemer gestart met de vernieuwing van de rijweg in de omgeving van de Verlorengoedstraat en in de Beernemsteenweg tussen huisnummers 21 en 45. In eerste instantie wordt het kruispunt van de Verlorengoedstraat met de Bedelfstraat aangepakt, waarna opgeschoven wordt richting Wingene. Sinds deze week is het stuk tussen de Schaapsdreef en de Verlorengoedstraat, en het het stuk tussen de Peerstalstraat en de Beernemsteenweg nummer 21 weer open voor het verkeer. Zonder onvoorziene omstandigheden heropent de volledige Beernemsteenweg in de loop van november. Nadien start de aannemer met de afwerking en volgen nog werken in de zijbermen, maar zonder impact op het verkeer.

De werken in de Beernemsteenweg, waarbij overal nieuwe, gescheiden rioleringen en een nieuw fietspad aangelegd werden, gingen van start op 15 oktober 2018. De zwaarste fase waren de werken tussen de Blauwhuisstraat en de Gravestraat, wat toen voor de restauranthouders in Wildenburg toch even slikken was. Die fase werd in augustus vorig jaar afgerond, waarna de werken telkens opschoven. Tussen 17 maart en 27 april lagen de werken stil door de coronacrisis, waardoor de werken vijf weken vertraging opliepen. Alles samen gaat het om een investering van 9 miljoen euro.

Meer over Bedelfstraat

Beernemsteenweg

Blauwhuisstraat

Gravestraat

Peerstalstraat

Schaapsdreef

Verlorengoedstraat

Wildenburg