KWB Wingene houdt ermee op

20 januari 2020

De KWB-afdeling van Wingene gooit de handdoek in de ring.

De Kristelijke Werknemersbeweging van Wingene werd in 1941 opgericht en telde in de jaren ’80 vierhonderd leden, maar de voorbije jaren was het aantal leden gedaald tot minder dan een tiende van dat cijfer. Jongeren aantrekken bleek bijzonder moeilijk, terwijl ook het bestuur geen opvolging vond. De kas zal verdeeld worden over goede doelen.

Het is overigens niet de eerste KWB-afdeling uit de regio die een stille dood sterft. In 2009 hield KWB Hille er ook al mee op voor dezelfde redenen.