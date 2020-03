Kunstig feest in Centrumschool Sam Vanacker

10u27 0 Wingene In de Centrumschool vond onlangs een groots opgezet kunstproject plaats voor en door leerlingen en leerkrachten van de school. De kinderen dachten samen na over wat kunst nu precies is.

Na een optreden van de kleuters probeerden vier artistieke juffen de leerlingen ervan te overtuigen dat hun kunstdiscipline het beste was. Juf Katrien (woord), juf Severine (muziek), juf Melissa (grafiek) en juf Heidi (dans) vertelden over ontroeren, dromen en bezielen, maar ze begonnen al snel ruzie met elkaar te maken. Tot ze samen aan het werk gingen en leerden dat kunstenaars elkaars werk net mooier kunnen maken. Zo ontdekten ze samen met de kinderen dat kunst in de eerste plaats mensen samen brengt.