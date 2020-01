Kopstuk motorbende blijft in cel na marteling van ex-lid met bunsenbrander Ook aanhouding van drie andere verdachten met maand verlengd Siebe De Voogt

28 januari 2020

13u37 3 Wingene In de zaak rond de moordpoging op een ex-lid van motorbende No Surrender MC uit Zwevezele blijft de zogenaamde “president” van de club een maand langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Ook de aanhouding van drie anderen werd verlengd.

Het gerecht viel vorige week dinsdag binnen op verscheidene locaties in onder meer Assebroek, Zwevezele en Henegouwen. Elf mensen werden opgepakt voor verhoor, acht van hen werden aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. Alles draait rond een moordpoging op een voormalig lid van motorbende No Surrender MC uit Zwevezele. De Bruggeling zou tegen een andere afdeling z’n mond voorbij gepraat hebben over z’n ex-maats, wat uitdrukkelijk verboden is in het wereldje. De man werd op gruwelijke wijze een lesje geleerd.

Zicht kwijt

In de nacht van 14 op 15 december zou het slachtoffer bijzonder hardhandig zijn aangepakt in het clubhuis in Zwevezele. Hij werd geslagen door verscheidene mannen en zou zelfs bewerkt zijn geweest met een bunsenbrander. Daarna werd het slachtoffer meegenomen in een auto en afgezet op een verlaten plaats in de buurt van Moeskroen. Volgens bronnen hing zijn leven aan een zijden draadje. De Bruggeling had evenwel geluk dat een bewakingsagent hem toevallig opmerkte en naar het ziekenhuis bracht. De gevolgen voor de man waren echter erg zwaar. Hij verloor na de wraakactie het zicht op een van zijn ogen. Pas recent legde hij verklaringen af.

Gepraat

No Surrender MC is een van oorsprong Nederlandse motorbende. De afdeling in Zwevezele werd intussen opgedoekt en opgenomen in een andere motorclub. A.T. uit Zwevezele was de zogenaamde ‘president’ van het West-Vlaamse chapter van No Surrender. De raadkamer verlengde z’n aanhouding dinsdagmorgen met een maand. Of de man de feiten bekend heeft, is nog niet duidelijk. Hij is alvast gekend bij het gerecht. Maandag stond T. in Brussel nog terecht samen met andere ex-leden van No Surrender voor een raid op het clublokaal van de rivaliserende motorbende Immortal MC in het Vlaams-Brabantse Buizingen. De zaak werd meteen uitgesteld naar 18 mei.

De raadkamer verlengde dinsdagmorgen ook de aanhouding van drie andere verdachten met een maand. Opvallend: één man moest apart verschijnen, omdat gevreesd werd dat z’n makkers hem zouden aanvallen. De verdachte zou als enige verklaringen hebben afgelegd. Vrijdag werd de aanhouding van drie andere motards in hetzelfde dossier al met een maand verlengd.