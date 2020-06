Koppel knalt met Audi tegen woning in centrum Wingene LSI

17 juni 2020

05u06

Bron: LSI 14 Wingene In het centrum van Wingene is een koppel aan boord van een Audi A5 met Franse nummerplaat dinsdagnacht in een woning geknald. Het koppel raakte lichtgewond.

De automobilist reed om een nog onduidelijke reden vanaf het Kerkplein in de verboden rijrichting de smalle Zandbergstraat in. Ongeveer halfweg de straat week de auto af naar links en reed tegen de woning van Geert Creytens. “Het was rond 0.30 uur”, vertelt hij. “Ik sliep ongeveer een half uurtje maar werd wakker door een luide knal. Toen ik beneden kwam, zag ik de wagen. Die stak gedeeltelijk door de deur en het venster van de benedenverdieping.” Enkele late stamgasten van het nabijgelegen café Paradijs waren al ter hulp geschoten. Zij vertelden dat de automobilist in ontbloot bovenlijf achter het stuur zat, met een jongedame op de passagiersstoel. De brandweer van de zone Midwest snelde ter plaatse om de brokstukken op te ruimen maar ook om de woning te stutten en met houten planken af te sluiten. “Gelukkig is de benedenverdieping voorlopig onbewoond door renovatiewerken”, aldus Geert, die op de bovenverdieping woont. “De ramen waren nog maar pas nieuw. Een bizar ongeval.”