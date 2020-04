Koning Filip belt met door corona getroffen woonzorgcentrum Amphora Valentijn Dumoulein

01 april 2020

21u39 2 Wingene Koning Filip heeft woensdag een Skype-gesprek gehad met de bewoners van woonzorgcentrum Amphora in Wingene. Daar zitten ondertussen 24 met het coronavirus besmette inwoners. Met zijn online telefoontje wil de koning hen een hart onder de riem steken.

Het voorbije weekend werden de eerste besmettingen in het woonzorgcentrum vastgesteld. Op vandaag zijn er 28 mensen positief getest, vier medewerkers en 24 bewoners. Dat het aantal besmette personen er zo hoog ligt, komt omdat het woonzorgcentrum één van de weinige is die ook bewoners op het virus getest heeft die geen symptomen vertoonden of koorts hadden. Uit die testen bleek dat 90 procent van de mensen het virus droeg. Dat de koning het woonzorgcentrum belde is te danken aan directeur Hans De Clerck. Hij had eerder deze week voor een andere kwestie zijn kabinetsmedewerker aan de lijn en vroeg terloops of het mogelijk was of de koning eens contact wilde opnemen.

Woensdagmiddag kreeg de directeur dan een telefoontje van de koning, via Skype. Hij sprak de directeur, die via die weg zijn oproep herhaalde om mensen op grotere schaal op het virus te gaan testen. De situatie in het woonzorgcentrum is volgens de directie ondertussen onder controle.