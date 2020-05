Knutselpakketten voor kinderen van asielzoekers dankzij VIVA-SVV Sam Vanacker

06 mei 2020

09u28 0 Wingene Dankzij de socialistische vrouwenvereniging VIVA-SVV kunnen de kinderen in de asielcentra naar hartenlust knutselen. De socialistische vrouwenvereniging verdeelde knutselpakketten aan 1.200 kinderen in 23 asielcentra. Ook de kinderen in het opvangcentrum van het Rode Kruis in Wingene kregen pakketjes.

“Niet alleen voor volwassenen zijn het vreemde tijden. Ook kinderen hebben het lastig met alle maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan”, zegt regioverantwoordelijke Delphine Verscheure van VIVA-SVV. “Dat geldt zeker ook voor kindjes die in asielcentra verblijven. In de meeste opvangcentra mogen de kinderen niet meer in groep spelen. De verveling slaat toe, net op een moment waar elke afleiding van het vele coronanieuws meer dan welkom is. Daarom besloten we om voor deze kinderen spel- en knutselpakketten te maken. Daarin zitten boekjes met knutselinstructies en kleurplaten, allerlei teken-, schilder- en knutselmateriaal, wat speelgoed en leuke gezelschapsspelletjes.”

In totaal gingen 23 centra op het aanbod in en ongeveer 650 gezinnen met in totaal 1.200 kinderen kregen intussen een pakketje. In Fedasil Koksijde, Fedasil Poelkapelle, Rode Kruis Brugge en Rode Kruis Wingene leverde VIVA-SVV in totaal 213 knutselpakketten.