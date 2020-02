Kleuterschool De Vlieger krijgt langverwachte nieuwbouw: “We kampen al een tijdje met plaatsgebrek en de gebouwen zijn verouderd” Sam Vanacker

18 februari 2020

16u44 0 Wingene Kleuterschool De Vlieger in Zwevezele zal er tegen de paasvakantie van 2021 helemaal anders uitzien. Dankzij de Vlaamse overheid komen er twee nieuwe vleugels bij, goed voor een extra oppervlakte van zevenhonderd vierkante meter, terwijl de gemeente gaat investeren in een buitenschoolse kinderopvang.

De gebouwen van de kleuterschool in de Pastorijstraat dateren uit de jaren ’30 en scholengemeenschap Driespan (de koepel boven de vrije basisscholen van Ruiselede, Wingene en Zwevezele) is al langer vragende partij voor een nieuwbouw. Het dossier voor die nieuwbouw werd nu goedgekeurd. Bedragen deelt het schoolbestuur niet mee, maar de kost zal via huursubsidies over achttien jaar gespreid worden.

“De nieuwe vleugels waren nodig, want we kampen al een tijdje met plaatsgebrek en de infrastructuur is niet aangepast voor modern kleuteronderwijs”, zegt directeur Bert Vanbosseghem. “Zo zijn de oude tegels op de speelplaats allesbehalve veilig voor spelende kleuters, terwijl ook de refter en de keuken niet meer van deze tijd zijn. Daar komt nu verandering in. De turnzaal wordt gestript en krijgt een nieuwe sportvloer, met aansluitend een nieuw gebouw van vijfhonderd vierkante meter. Daarin komen een nieuwe refter, een hal, drie klaslokalen en een nieuw sanitair blok.”

Nieuwe kinderopvang

Aan de overkant van de speelplaats, aansluitend op het huidige schoolgebouw, komt een tweede gebouw van tweehonderd vierkante meter. De afbraakwerken in de inkomhal zijn dinsdag gestart. “Daar komen een nieuwe traphal, een directielokaal, een secretariaat, personeelstoiletten en een verzorgingslokaal voor de peutertjes. Tussen beide delen komen nieuwe fietsenstallingen en een nieuwe overkapping. Nog nieuw is dat de gebouwen polyvalent gebruikt zullen worden, want na schooltijd komt hier een nieuwe voor- en naschoolse kinderopvang van De Kinderclub. In de vakantie zal er bovendien opvang georganiseerd worden voor alle kinderen van Zwevezele tussen 2,5 en 12 jaar. Hiervoor kunnen we rekenen op een subsidie van de gemeente.”

Tijdelijke speelplaats

De werken zullen vermoedelijk duren tot aan de paasvakantie van 2021. Tot die tijd kunnen de 115 kleuters van de school de speelplaats niet gebruiken, maar daar heeft De Vlieger een mouw aangepast. De parking voor de school werd afgezet en ingericht als tijdelijke speelplaats. Ook bij regenweer zitten de kinderen trouwens droog, want er werd een grote tent geplaatst. Aan ouders die hun kinderen komen ophalen, wordt gevraagd te parkeren in de Tramstraat of aan CC De Wissel.