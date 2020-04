Kiwanis verdeelt tweehonderd paaspakketten aan kinderen in zestien opvangplaatsen Sam Vanacker

09 april 2020

13u36 0 Wingene Serviceclub Kiwanis Tielt laat zich in deze coronatijden van zijn warmste kant zien. Donderdag werden tweehonderd smakelijke paaspakketten bereid en gratis verdeeld over zestien opvangplaatsen in de regio.

420 paaseieren, 200 boules de Berlin en 200 eclairs werden donderdagvoormiddag in de vergaderzaal van de school in Wildenburg over tweehonderd pakketjes verdeeld door een team vrijwilligers van Kiwanis Tielt. Diezelfde dag nog werden de paasgeschenkjes aan de man gebracht in Wingene, Zwevezele, Ruiselede, Tielt, Aarsele, Dentergem, Markegem, Oeselgem, Meulebeke en Pittem. “De scholengemeenschappen Driespan, SBRT en Ferdinand Vebiest stellen hun gebouwen ter beschikking voor de opvang van kinderen wiens ouders in cruciale sectoren werken. Met deze actie willen we de kinderen en de begeleiders die zich inzetten op die opvanglocaties een hart onder de riem steken”, zegt Guido Haeck van Kiwanis Tielt.

De ‘hart onder de riem’-paasactie is overigens niet het eerste wapenfeit van de serviceclub in deze coronatijden. Eerder droeg Kiwanis, die ook jaarlijks instaat voor de City Trail in Tielt, ook al een (financieel) steentje bij aan het naaiatelier van het Sint-Jozefinstituut.