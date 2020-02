Kinderen van Wildenburg zetten hun gekste beentjes voor Sam Vanacker

21 februari 2020

18u12 3 Wingene In de basisschool van Wildenburg werd vrijdag de krokusvakantie feestelijk ingezet. Een kleurrijke stoet kinderen trok ’s morgens de straat op.

Als thema koos de school dit jaar televisie- en filmhelden. Een bonte verzameling helden van het witte doek vierde de hele dag carnaval. ’s Morgens werden de kinderen met muziek verwelkomd op de speelplaats, waarna ze in groepjes dansten, feestten en knutselden werd met het oog op de stoet. Na de speeltijd trokken de kinderen door de wijk en lieten ze zich van hun gekste kant zien. In de namiddag was er een vrij podium, waar de kinderen hun talenten konden tonen.