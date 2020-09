Kinderen Sint-Jan ‘strappen’ naar school Sam Vanacker

18 september 2020

09u26 1 Wingene In verschillende scholen vindt vandaag de jaarlijkse Strapdag plaats, een initiatief waarbij de scholen extra aandacht vragen wordt voor stappers en trappers in de omgeving van de school. Bij basisschool Sint-Jan in WIngene werd de actie donderdag al gehouden.

De Strapdag is een initiatief van het Octopusplan dat zich inzet voor een kindvriendelijke schoolomgeving. Het centrale thema van de strapdag dit jaar is ‘Ruimte voor strappen’. “Met dat thema in het achterhoofd werd het plein aan de kerk van Sint-Jan autoluw gemaakt”, zegt directeur Steven Kindt. “In de voormiddag konden de kinderen van kinderdagverblijf t Petoeterke fietsen op de parkeerplaatsen, in de namiddag werd een dodehoeksessie georganiseerd met een vrachtwagen en werd er gekrijt. De speelplaats werd dan weer omgetoverd in een verkeerspark waar fietsbehendigheid en verkeersregels werden ingeoefend. De kleuters experimenteerden ook met fluo en leerden de straat veilig oversteken.”