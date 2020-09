Kinderen Sint-Jan blazen het nieuwe schooljaar samen in Sam Vanacker

02 september 2020

12u10 0 Wingene Vrije basisschool Sint-Jan in Wingene opende dinsdag de poorten voor 109 kinderen. Alle kinderen kregen bij aankomst een bellenblazer, waarmee ze welkom werden geheten in de grote schoolbubbel.

In de klassen werd dan weer symbolisch afscheid genomen van de klasbubbels. “Alle kinderen hebben samen met hun juf de deur van de klas mogen versieren”, zegt directeur Steven Kint. “In de namiddag was er dan een bepijlde tocht door de school, waarbij alle kinderen de deuren van de klassen gingen bewonderen. Zo tonen we dat iedereen weer welkom is in de klas en namen we afscheid van de bubbels. We hebben er trouwens een deur bij, want in tegenstelling tot de vorige schooljaren hebben we nu drie kleuterklassen. Het nieuwe klasje van juf Philine werd ingericht met de steun van het oudercomité.”