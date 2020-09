Kinderen Centrumschool bliezen massaal zeepbellen op eerste schooldag Sam Vanacker

02 september 2020

14u43 0 Wingene De kinderen van de Centrumschool in Wingene braken op de eerste schooldag symbolisch uit hun bubbel. Dat gebeurde met een gezamenlijk startmoment op de speelplaats waarbij de kinderen en de leerkrachten massaal zeepbellen bliezen.

“De start van het nieuwe schooljaar stond helemaal in het teken van vreugde en blije kleuren”, zegt Anja Noteboom van de Centrumschool. “En wat is er leuker dan allemaal samen veel bellen blazen voor elkaar. Zo bliezen we het schooljaar letterlijk leven en kleur in.”