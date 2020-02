Kickboksclub Kick-West lanceert als eerste in West-Vlaanderen een G-jeugdwerking: “We focussen op de mogelijkheden van de jongeren, niet op de beperkingen” Sam Vanacker

03 februari 2020

08u16 0 Wingene Kick-West Wingene lanceert als eerste kickboksclub van de provincie een G-werking, al wordt om praktische redenen niet op personen met een fysieke of verstandelijke beperking gemikt, wel op kinderen met een vermoeden van autisme, ADHD, ADD en andere vormen van gedragsproblematiek. “Een doelgroep die uitermate geschikt is voor de kickbokssport”, zegt initiatiefneemster Ilse Duyck.

Het initiatief kan rekenen op de steun van Sport Vlaanderen en is een idee van logopediste Ilse Duyck. Ze is al vijf jaar lid van de club en werkt met jongeren met een speciale zorgnood. Kinderen die niet of minder goed bij een gewone sportclub terecht kunnen, krijgen bij Kick-West de kans om te proeven van de kickbokssport. “Binnen de gewone jeugdwerking hebben we niet altijd ruimte voor kinderen met speciale noden”, legt jeugdvoorzitter Bruno Deblieck uit. “De voorbije drie jaar is onze jeugdafdeling enorm gegroeid. Op dinsdag- en donderdagavond staan hier vaak vijftig kinderen op de mat. In die groep kinderen met een beperking opnemen, ligt moeilijk, dus starten we met een aparte groep.”

Komaf maken met clichés

“Alle kinderen tussen 10 en 16 jaar met een vermoeden van autisme, ADHD, ADD en andere vormen van gedragsproblematiek of psychische kwetsbaarheden zijn welkom”, legt Ilse uit. “We willen op maat van de kinderen werken en daarom houden we de inschrijvingen beperkt en is een kennismakingsgesprek een must.” Bruno en Ilse willen met de G-werking ook komaf maken met een aantal clichés. “Veel mensen denken bij G-sport meteen aan een fysieke of verstandelijke beperking, maar die categorie komt bij ons om praktische redenen niet in aanmerking. De definitie van G-sport is veel breder en omvat ook kinderen met een gedragsproblematiek. Die groep blijft al te vaak onder de radar.”

Veel mensen denken bij G-sport meteen aan een fysieke of verstandelijke beperking, maar die categorie komt bij ons om praktische redenen niet in aanmerking Logopediste Ilse Duyck

Opkomen voor jezelf

“Nu al hebben acht ouders ons gecontacteerd, al hopen we de groep nog wat te kunnen uitbreiden. Sowieso leggen we de focus op de mogelijkheden, kwaliteiten en talenten van de jongeren en niet op de beperkingen. Uit onderzoek blijkt trouwens dat kickboksen een geschikte sport is voor deze doelgroep. Zo kan ingezet worden op specifieke doelstellingen, zoals het leren opkomen voor jezelf, het ontladen van spanning, het leren aangeven van grenzen, het verbeteren van motoriek, concentratie en conditie.”

De eerste les G-kickboksen vindt plaats op zaterdag 7 maart in de mattenzaal van Sporthal De Tuimelaar. Kinderen kunnen gratis proeven van drie initiatielessen, waarna er een reeks van tien lessen volgt. Voor de volledige reeks betaal je tachtig euro. Meer info of inschrijven kan bij Ilse op 0498/80.72.68 of via ilse@kickbox-wingene.be.