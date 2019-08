Keukelstraat krijgt ondergrondse glasbol Sam Vanacker

27 augustus 2019

09u53 0 Wingene Eind dit jaar of ten laatste begin 2020 komt er in de Keukelstraat in Sint-Jan een ondergrondse glasbol. Het wordt de eerste op het grondgebied van de gemeente Wingene. Dat zei milieuschepen Brecht Warnez (CD&V) tijdens de gemeenteraad naar aanleiding van een toelichting over de werking van afvalintercommunale MIROM .

Op uitnodiging van de raad kwam Koen Van Overberghe, algemeen directeur van MIROM, een woordje uitleg geven over de werking van de afvalintercommunale. Van Overberghe legde onder meer uit dat ondergrondse glasbollen aan een stevige opmars bezig zijn in de regio. “Er is een kleine kost aan verbonden voor de gemeenten, maar er zijn niets dan voordelen. Zo is er uiteraard een esthetisch voordeel, maar tegelijk merken we dat ondergrondse glasbollen minder sluikstorters aantrekken. Bovendien maakt het ledigen van een ondergrondse glasbol voor onze diensten geen wezenlijk verschil uit met het ledigen van een bovengrondse.” Daarop verklapte Warnez dat ook Wingene straks zo’n bol krijgt. “In de Keukelstraat komt er eind dit jaar, of ten laatste begin 2020, ook een ondergrondse glasbol. Het wordt de eerste van onze gemeente, al zal het allicht niet de laatste zijn.”