Ketnethype #LikeMe komt naar Vlaanderen Feest in Wingene

Sam Vanacker

29 mei 2019

09u10 0 Wingene Op vrijdagavond 5 juli organiseren de gemeente en de cultuurraad van Wingene opnieuw ‘Vlaanderen Feest’ in het sportpark. Ketnetsensatie #LikeMe, Radio Guga, Vlaanderen Zingt en coverband Ontpopt sieren dit jaar de affiche.

“We zetten alles op alles om er een fantastische editie van te maken”, zegt Lieven Huys (CD&V), schepen van Cultuur. “Al was de programmatie van #LikeMe achteraf bekeken toch een beetje een gok. De meeste artiesten leggen we al in januari vast en op dat moment werd de tienerserie nog maar net uitgezonden op televisie. Toen hadden we dus nog geen idee of de serie een succes zou worden. Maar we zijn op ons gevoel afgegaan en dat is erg goed uitgedraaid. Dat #LikeMe dit jaar ook het feestlied voor de Vlaamse feestdag inzingt, is de spreekwoordelijke kers op de taart.”

Naast Radio Guga en coverband Ontpopt staat dit jaar ook Vlaanderen Zingt op de affiche. “Eigenlijk zou Vlaanderen Zingt vorig jaar al langskomen, maar we hebben toen de programmatie last minute moeten wijzigen omdat er die avond ook een belangrijke WK-match van de Belgen was”, gaat Huys verder.. “Maar uitstel is geen afstel, dit jaar krijgt iedereen de kans om massaal mee te zingen met nieuwe en oude liedjes.”

Vorig jaar vond Vlaanderen Feest plaats in het Kasteelpark in Zwevezele, dit jaar dient het sportpark in Wingene als decor. De gemeente is nog op zoek naar enkele podiumbeesten die op het podium het beste van zichzelf willen geven voor Vlaanderen Zingt. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de cultuurdienst via cultuur@wingene.be.

Vlaanderen Feest start vanaf 18.30 en is gratis.