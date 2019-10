Exclusief voor abonnees Kapster Liselotte helpt kankerpatiënten hun zelfvertrouwen terugwinnen: “Je haar zien uitvallen, is heel confronterend” Sam Vanacker

02 oktober 2019

18u43 13 Wingene Bijna drie jaar heeft ze er naartoe gewerkt, maar de Zwevezeelse kapster Liselotte Rotté mag zich voortaan een gediplomeerd ‘Kanker Hair Professional’ noemen. Naast haar bestaande kapsalon in de Lichterveldestraat heeft Liselotte een tweede zaak geopend waar ze kankerpatiënten helpt die hun haar zijn verloren door chemotherapie. “Ik wou iets doen met meer betekenis. Ik wou een lichtpuntje worden in de tunnel die kanker is.”

Liselotte (41) runt al twintig jaar een kapsalon. Eerst had ze een salon op de Hille, drie jaar geleden verhuisde ze naar de Lichterveldestraat in Zwevezele. Naast de ingang van het kapsalon is er sinds kort een tweede ingang voor een speciaal soort klanten. Die komen terecht in een discreet kapsalon waar de aandacht niet naar modetrends gaat, maar naar haarstukjes, pruiken en haarstaaltjes. Liselotte is namelijk sinds kort gediplomeerd haarwerkprofessional voor kankerpatiënten.

