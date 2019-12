Juwelen gestolen uit woning AHK

08 december 2019

17u38 0

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ingebroken in een woning langs de Hzelnotedreef in Wingene. De inbrekers sloegen een raam achteraan de woning in om binnen te geraken. Ze doorzochten het hele huis en gingen er vandoor met juwelen. Ook in de Kattestraat in Tielt werd zaterdag ingebroken in een woning. Dat gebeurde omstreeks 14.44 uur. Ook hier braken de daders een raam aan de achterzijde van het huis open op binnen te geraken. Ze staakten in inbraak wel meteen toen ze merkten dat de bewoonster thuis was en zetten het op een lopen.