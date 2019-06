Juwelen gestolen bij inbraak in appartement LSI

14 juni 2019

15u18

Bron: LSI 0 Wingene Bij een inbraak in een appartement in de Lichterveldestraat in Zwevezele zijn donderdagmiddag juwelen gestolen.

De 75-jarige bewoonster had om 11.45 uur haar appartement verlaten en keerde rond 15.45 uur terug. Toen stelde ze vast dat er in haar appartement ingebroken was.