Jonge Albanees naar rechter voor steekpartij in asielcentrum Siebe De Voogt

28 februari 2020

13u38 1 Wingene De Brugse raadkamer heeft een jonge Albanees doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor een steekpartij in het asielcentrum van Wingene. Adrian C. stak een andere vluchteling met een pincet in zijn buik.

Twee Albanezen kregen het op woensdag 24 juli 2019 in hun kamer aan de stok met een 20-jarige Soedanees. Het ging om een banale discussie over muziek, maar die liep uit de hand. Adrian C. greep een pincet en stak in het tumult het slachtoffer in de buik. De Soedanees werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. De twee Albanezen, amper 19 en 20 jaar, werden door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Een van hen mocht al snel de gevangenis verlaten omdat hij gewoon aanwezig was in de kamer. Hij werd vrijdagmorgen ook buiten vervolging gesteld. Adrian C. werd wel naar de correctionele rechtbank verwezen voor slagen en verwondingen. De kwalificatie van poging tot doodslag bleef niet overeind. De Albanees blijft nog minstens tot aan zijn proces in de cel.