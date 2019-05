Inwoners ongerust over grootschalige kap: “11.000 bomen in Vagevuurbossen verdwijnen” VDI

21 mei 2019

21u18

Bron: VDI 22 Wingene De plannen van het Agentschap Natuur & Bos om in de Vagevuurbossen op grote schaal bomen te kappen stuiten op protest van buurtbewoners. De kap kadert in een beheerplan voor de bossen en vervangt onder andere uitheemse door inheemse soorten, maar de inwoners hekelen het verdwijnen van het groen en overwegen acties.

Enkele ongeruste inwoners zagen markeringen op verschillende bomen in de Vagevuurbossen en sloegen alarm. “Nu blijkt plots dat er liefst 11.000 bomen zullen worden gekapt. We werden hiervan niet op de hoogte gebracht”, vertelt Lies Vanacker, die zich met een groep van twintig anderen het lot van de bossen aantrekt. “Het bos is als een tweede thuis voor me geworden. Ik ken er alle paden en weet waar we wild kunnen spotten. Moet dit echt zo drastisch?”

Gemeente ongerust

Het gemeentebestuur toont begrip voor de actie van de buurtbewoners. “We delen de zorg voor het bos en de natuur”, zegt Brecht Warnez, schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid. “Ik zal dan ook luisteren naar de bezorgdheden van onze inwoners en op korte termijn met het betrokken agentschap overleggen.” De kap maakt deel uit van het beheerplan voor de Vagevuurbossen en het natuurinrichtingsproject Biscopveld, maar werd nooit geconcretiseerd. De gemeente heeft bijgevolg geen zicht op het exacte aantal bomen dat gekapt zal worden en de timing en de uitvoering van de werken. “Het is belangrijk dat hierover zo snel mogelijk duidelijkheid komt”, geeft de schepen nog mee.

“Meest bosarme provincie”

Dinsdagavond vond er al een eerste overleg plaats met een groep ongeruste inwoners, de schepenen en vertegenwoordigers van Natuur & Bos. Onder hen ook dokter Christophe Depaemelare, die in het verleden al fervent voorstander was voor het behoud van bomen en groen in de streek. “Niks verantwoordt de destructie die dit bos te beurt valt”, foetert hij. “Deze provincie is reeds de meest bosarme van Vlaanderen en toch gaat het kappen verder. Ik eis het ontslag van de directeur-generaal van het Agentschap en hoop uit de grond van mijn hart dat klimaatminister Koen Van den Heuvel op z’n minst een tijdelijke stop op de kap in dit bos zet tot er inspraak met alle partijen is geweest.”

Uitheemse soorten

Klaar Meulebrouck van het Agentschap Natuur & Bos trachtte de gemoederen te bedaren. “Het gaat om een reguliere uitdunning van het bosbestand zoals vastgelegd in het beheersplan van 2007”, verklaart ze. “Er worden niet zomaar bomen gekapt. Het gaat om het vervangen van uitheemse soorten door inheemse. Want exoten hebben veel minder micro-organismen dan inheemse bomen.” Lokaal beheerder Frans Van Nevel vult aan. “De ene beplanting verstikt de andere. Een boom heeft tot twintig meter rond zich nodig om uit te kunnen groeien tot een kolos. Als je een bos volledig laat dichtgroeien, stopt het bos net met groeien. De meeste bomen in dit bos zijn samen aangeplant en dat is eigenlijk onnatuurlijk. Zo’n kap mag soms drastisch lijken, maar er schuilt wel degelijk een logica achter. Op termijn wordt dit een gevarieerd bos met kans op een dichte ondergroei en grotere lichtinval.”

De inwoners blijven evenwel sceptisch. “Dat zo’n grootschalige kap tegenwoordig zonder enige inspraak kan, is ongelofelijk”, aldus de aanwezigen. “We gaan ons hierover beraden en overwegen acties om dit te alsnog te voorkomen.”