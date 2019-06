Infowandeling over geplande kap in Vagevuurbossen Sam Vanacker

24 juni 2019

12u36 4 Wingene Aanstaande donderdag 27 juni organiseren het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij een infowandeling in de Vagevuurbossen in Wingene. Aanleiding voor de wandeling is de onrust over de geplande kap van 7.314 bomen.

De plannen van het Agentschap Natuur en Bos om in de Vagevuurbossen om de komende jaren op grote schaal bomen te kappen - oorspronkelijk ging het om ruim 11.000 bomen, al werd dat aantal ondertussen bijgesteld naar 7.314 - stuitten eerder op protest en onbegrip van buurtbewoners. Een groep buurtbewoners beschouwt de plannen als fout en ondoordacht en stapte inmiddels zelfs naar de rechtbank.

Het Agentschap Natuur en Bos zelf houdt echter vol dat de kap in het voordeel van de natuur is. “De geplande kappingen zijn ‘dunningen’ in homogeen naaldhoutbos van grove den, douglas en lork en Amerikaanse eik. Dunnen is het wegnemen van uitheemse bomen ten voordele van inheemse bomen die men wil behouden. De focus ligt dus op de omvorming van monotone naaldhoutbossen en het herstel van heide. Daarnaast wordt in en rond de Vagevuurbossen ook nieuw bos aangeplant.”

Om die plannen toe te lichten aan de hand van concrete voorbeelden nemen regiobeheerder Klaar Meulebrouck (Natuur en Bos) en projectleider Joy Laquière (VLM) donderdag de bezoekers mee op sleeptouw in de Vagevuurbossen. Er wordt afgesproken om 19 uur op de parking van het Opvangcentrum van het Rode Kruis, in de Boskapeldreef 6 in Wingene.