Iedere Wingenaar krijgt gratis herbruikbaar mondmasker in de bus Sam Vanacker

23 april 2020

08u32 3 Wingene Mondmaskers zullen een cruciale rol spelen in de afbouw van de coronamaatregelen en veel steden en gemeenten bestellen ondertussen massaal mondmaskers. Ook in Wingene zal elke inwoner kunnen rekenen op bescherming.

De gemeente voorziet voor iedere inwoner vanaf 6 jaar een stoffen mondmasker. “We willen niet langer wachten op de federale overheid en nemen als lokaal bestuur onze verantwoordelijkheid op”, zegt burgemeester Hendrik Verkest (CD&V). De gemeente plaatst een bestelling van vijftienduizend stoffen mondmaskers die na grondig wassen herbruikbaar zijn. De verdeling daarvan vindt plaats rond half mei. “Sommige Wingenaren gingen al aan de slag met de naaimachine en maakten zelf een mondmasker, maar dat is niet voor iedereen haalbaar en wanneer het economische en sociale leven opnieuw op gang komt, mag geen enkele inwoner uit de boot vallen”, benadrukt burgemeester Verkest. “Het wordt op organisatorisch vlak wel wat werk om de mondmaskers en de bijhorende wasinstructies zo snel mogelijk in alle bussen te krijgen. Deze operatie wordt achter de schermen volop voorbereid. We rekenen daarvoor ook op ons vrijwilligersnetwerk”, besluit Verkest.

