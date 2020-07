Huwelijksbootje van Frans en Georgette vaart al 70 jaar Sam Vanacker

12 juli 2020

13u19 1 Wingene Frans D’Halluin (96) en Georgette De Cocker (92) zijn zondag in de bloemetjes gezet voor hun 70ste huwelijksverjaardag. Ze trouwden op 14 juni 1950 en vormen een van de oudste koppels van Wingene.

Frans wordt op 15 september 96 jaar en is op dit moment de oudste inwoner van Sint-Jan. Hij liep school in Pittem en dook tijdens de Tweede Wereldoorlog anderhalf jaar onder zodat hij thuis op de boerderij kon blijven werken. Georgette werd geboren op nieuwjaarsdag in Sint-Jan in 1928, ook in een landbouwersgezin. Na hun huwelijk namen Frans en Georgette de boerderij over van haar ouders in de Balgerhoekstraat. Ze woonden en werkten er 32 jaar.

Twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen

Het koppel woont ondertussen al 38 jaar in de Keukelstraat. Georgette doet nog zoveel mogelijk zelf het huishouden, maar kan rekenen op wat poetshulp en de kinderen die de boodschappen doen. Hun dochter Nicole woont met haar man Marc in Staden, en zoon Ivan woont met zijn vrouw Regina op het ouderlijk hof in de Balgerhoekstraat. De familie werd verder uitgebreid met twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

“Zeventig jaar lief en leed delen, is in onze gemeente een uitzonderlijke gebeurtenis. Een platina jubileum is zowat de bekroning van de liefde tussen twee mensen”, aldus burgemeester Hendrik Verkest. “De verbondenheid is als een rode draad doorheen het levensverhaal van twee mensen. Die draad is bij Frans en Georgette sterk genoeg om alles samen te houden.”