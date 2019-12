Huis van het Kind Wingene brengt partners samen op eerste netwerkmoment CDR

11 december 2019

10u40 0 Wingene Alle Wingense spelers actief rond kinderen, jongeren en gezinnen zijn samengekomen op een eerste netwerkmoment van het Huis van het Kind.

Op de netwerkavond maakten de partners kennis met de doelstellingen van het Huis van het Kind en met elkaar. Ze dachten samen na over de noden en uitdagingen op vlak van opvoedingsondersteuning, kinderarmoede, preventieve gezondheidszorg en het vrijetijdsaanbod. “We willen ouders helpen en ondersteunen bij de opvoeding en van hun kinderen”, zegt schepen Sociaal Beleid en Welzijn Tom Braet (CD&V). “Daarvoor hebben we ook de kennis en ervaring van onze partners nodig. Samen zorgen we niet alleen voor een efficiëntere, maar ook voor een warmere dienstverlening.”

Op het einde van de netwerkavond ondertekenden de partners een intentieverklaring. “Hoe meer partners aansluiten, hoe meer we het Huis van het Kind toegankelijk maken voor alle Wingense gezinnen”, besluit Braet.