Huis van het Kind deelt vrijetijdspakketten uit voor kwetsbare kinderen Sam Vanacker

02 juli 2020

11u13 2 Wingene Het Huis van het Kind en het Interparochiaal Team trakteren 91 kinderen uit Wingene op een gratis vrijetijdspakket met spelletjes en knutselmateriaal. “Met dit initiatief willen we een duwtje in de rug geven aan de gezinnen die het door de coronacrisis extra moeilijk hebben”, zegt welzijnsschepen Tom Braet (CD&V).

“Voor kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbaar gezin is de lange vakantieperiode niet altijd eenvoudig om te vullen”, zegt de schepen. “Met dit pakket bezorgen we 91 kinderen van 0 tot 12 jaar hopelijk een fijne start van de zomervakantie. In het pakket zitten doe- en zoekboeken aangevuld met klein spelmateriaal aangepast aan de verschillende leeftijden.”

Het intergemeentelijk Huis van het Kind ging voor de inhoud van de pakketten een samenwerking aan met Uitgeverij Lannoo uit Tielt, terwijl ook het Interparochiaal Team van Wingene een mooie bijdrage deed. Kind & Gezin deed voor de jongste kindjes van de doelgroep ook een duit in het zakje. De vrijetijdspakketten worden aan huis bezorgd door de contactpersoon van het Huis van het Kind.