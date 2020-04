Honderdtal kwartels sterven in brand in hangaar Alexander Haezebrouck

04 april 2020

19u14 1 Wingene Een honderdtal kwartels overleefden een uitslaande brand in een hangaar achteraan een woning in de Schoolstraat in Zwevezele niet. De brand ontstond ter hoogte van de broedmachine. “In geen tijd sloegen de vlammen door het dak”, vertelt eigenaar Frans Vermeersch.

De eigenaar was zaterdagnamiddag aan het babbelen met een dame vlakbij de hangaar met zo’n 100 sierkwartels en twee kalveren. “Zij zei plots dat het vreemd rook”, vertelt eigenaar Frans Vermeersch die achter zijn woning een hangaar met dieren heeft. “Toen we ons omdraaiden zagen we inderdaad dat het aan het branden was.”. De brandweer snelde ter plaatse. Toen ze arriveerden sloegen de vlammen al door het dak. De brandweer slaagde er vrij snel in om het vuur onder controle te krijgen en de brand te blussen. “De twee kalveren hebben we er kunnen uithalen en bleven ongedeerd”, klinkt het bij de brandweer. “We wilden vooral verhinderen dat de brand zou overslaan op het bedrijf Stockplastics dat hier naast ligt. Uit voorzorg hebben we ook daar nog eens een controle gedaan.” In de hangaar stierven zo’n 100 sierkwartels en een pak materiaal ging verloren. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een technisch defect één van de broedmachines.